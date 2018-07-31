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İran'da halk hayat pahalılığını protesto etti

İran'ın İsfahan kentinde yüzlerce kişi hayat pahalılığını protesto amacıyla gösteri düzenledi.

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Hükümet aleyhine slogan atan eylemcilere, esnaf ve taksi şoförleri de destek verdi.

İran'daki ekonomik kriz

İran'ın Meşhed kentinde Aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında olduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protesto gösterilerinin başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da artırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken, iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: protesto, İsfahan, iran, ekonomi
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