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İran'da günlük COVID-19 vaka sayısında rekor
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 178 artarken vaka sayısı 3 bin 712 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 712 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 24 bin 656'ya, vaka sayısının da 429 bin 193'e çıktığını aktardı.
Virüse yakalananlardan 3 bin 922'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 363 bin 737'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, ülkede toplam 3 milyon 800 bin 619 kişiye test yapıldığını aktardı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
Etiketler: iran koronavirüs iran covid-19 iran corona virüsüSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 14:13
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