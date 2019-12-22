Dünya

İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi

22 Aralık 2019 Pazar 14:09 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 14:24

İran Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Daire Başkanı Hüseyin İrfaniyan, ülkede grip salgını nedeniyle son bir haftada 7 kişinin öldüğünü, eylül ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 106'ya çıktığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]