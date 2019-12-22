Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkent Yeni Delhi'de iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) şubatta yapılacak parlamento seçimlerine yönelik düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, "Ana muhalefet Vatandaşlık Yasası ile ilgili yalan ve korkular yaymaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

"Ana muhalefet partisi korku salmaya çalışıyor"

Yaptığı işlerde bölücülükle ilgili herhangi bir ize rastlanırsa bunun dünyayla paylaşılabileceğini belirten Modi, "ana muhalefetteki Kongre Partisinin sadece Yeni Delhi'de değil ülkenin diğer yerlerinde de korku yaymaya çalıştığını" öne sürdü.

Başbakan Modi, kendisini iktidardan indirmek için her türlü taktiğin denendiğini ifade ederek, partisini destekleyen küçük bir grupla Yeni Delhi'de yürüyüş düzenledi.

Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti.

En çok kaybın yaşandığı Uttar Pradeş'e terörle mücadele ekipleri konuşlandırılırken, internet kesintisi uzatıldı. Ülkede cumadan bu yana 600'den fazla kişi gözaltına alındı. Böylece gözaltında olanların sayısı 4 bine ulaştı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı 11 Aralık'tan bu yana protestolar sürüyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence da 13 Aralık'ta BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan'ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası'nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA