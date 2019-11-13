Dünya
İran'da domuz gribi nedeniyle 2 kişi öldü13 Kasım 2019 Çarşamba 14:46 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 14:48
İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi Guya, ülkede domuz gribi salgını sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
[Temsili fotoğraf: AA]
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Guya, H1N1 virüsünün (domuz gribi) ülkenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 2 hafta önce ortaya çıktığını belirterek, söz konusu virüsün geçen yıllara oranla bu yıl daha erken görüldüğünü ifade etti.
Guya, "Domuz gribi salgını sebebiyle 2 kişi Gilan eyaletinde hayatını kaybetti" dedi.
Kaynak: AA
Etiketler: domuz gribi h1n1