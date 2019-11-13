Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, halkın emniyetle evlerine dönmesini sağlamak amacıyla yapılan mayın ile el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Paylaşımda, bölgenin mayın ve EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmaların kararlı şekilde devam edeceği vurgulandı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Türk askerinin mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine dair fotoğraflara da paylaşımda yer verildi.

Kaynak: AA