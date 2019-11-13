Türkiye, Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Batı ise, teröristlerin hedef alındığı gerçeğini hiçe saydı, harekatla ilgili kara propagandaya girişti. Ancak bölge halkı gerçeğin farkında.

Bölge halkının yüzde 57'si harekatı destekliyor

Uluslararası araştırma şirketi Gallup International, Rakka ve Haseke'de 600 kişi ile görüştü.

Araştırma sonuçları, bölge halkının Türkiye'ye olan güvenini ortaya koyuyor. Bölge halkının yüzde 57'si, Arapların yüzde 64'ü, Kürtlerin yüzde 23'ü Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor.

Raporda, Kürtler ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki ideolojik farlılıklara dikkat çekiliyor. Yerlerinden edilen Kürtlerin, Barış Pınarı Harekatı sonrası evlerine dönebilecekleri ümidi taşıdıkları belirtiliyor.

Terör örgütünden kaçan genç Kürtler, Türkiye'ye göç ediyor

Gallup araştırmasında dikkat çeken bir başka konu ise, genç Kürtlerin terör örgütünün baskısından kurtulmak istemesi.

Zorla silah altına alınmak istemeyenlerin Türkiye ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine göç ettiği vurgulanıyor. Rapora göre Kürtler, Beşşar Esed rejimine de mesafeli, rejimin de kendilerini zorla silahlandıracağının farkında.

Türkiye, Suriye'de en olumlu etkiye sahip ülke

Araştırma, Türkiye'nin bölgede ne kadar etkili olduğunu da gözler önüne seriyor.

Halkın yüzde 55'i Türkiye'nin, 24'ü DEAŞ karşıtı koalisyonun, 14'ü Rusya'nın, 10'u ABD'nin, yüzde 6'sı da İran'ın Suriye'de olumlu etkisi olduğunu düşünüyor.

ABD'nin bölgeden çekilmesi ile Esed rejiminin daha çok toprak kazanacağı endişesini taşıyanlar da azımsanmayacak kadar çok.

Kaynak: TRT Haber