İran'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Revançi, Nükleer Başmüzakereci görevine getirildi

İran devlet televizyonunun haberine göre, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Revançi'yi, Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Nükleer Başmüzakereci olarak görevlendirdi.

İran'da 19 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Dışişleri Bakan Vekili olan eski Nükleer Başmüzakereci Ali Bakıri ise Erakçi'nin danışmanı olarak atandı.

İran ile Batı arasında 2015'te nükleer anlaşmanın imzalanması sürecinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak müzakerelerde yer alan Revançi, daha sonra 2019-2022 arasında ülkenin (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Son haftalarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de onay vermesinin ardından üst düzey yetkililerden ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlama konusunda olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ile nükleer müzakereler için diplomasi fırsatının sürdüğünü açıklamıştı.