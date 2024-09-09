Ürdün, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın yolcu geçişlerine açılacağını duyurdu

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yaptığı açıklamada, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın 10 Eylül Salı günü saat 08.00'den itibaren yolcu geçişlerine açılacağını belirtti.
Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın ticari geçişlere kapalı kalacağını aktaran Sertavi, söz konusu sınır kapısını kullanacak yolculara geçiş saatleri ve talimatlara uymaları çağrısı yaptı.
Ürdün, dünkü silahlı saldırı sonrası kapatılan ancak daha sonra kısa süreliğine açılan Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın yeniden çift yönlü kapatıldığını duyurmuştu.
İsrail ordusu, dün İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.