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Dünya
AA 09.09.2024 20:16

Araştırma: Almanya'da polisin yabancılara karşı sistematik önyargıları bulunuyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, Alman polisinde yabancılara karşı sistematik önyargıların bulunduğunu ortaya koydu.

Araştırma: Almanya'da polisin yabancılara karşı sistematik önyargıları bulunuyor
[Fotograf: AA]

Almanya'da göç, uyum, kültürel çeşitlilik ve iltica alanlarında bilimsel araştırmalar ve veriler yayımlayan "Uyum İçin Medya Servisi" adlı kurumun yaptırdığı araştırmaya göre, Alman polisinin, görevini icra ederken, etnik kökenle ilgili önyargıları önemli rol oynuyor.

Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan araştırmaya göre, polis, özellikle Afrika kökenlileri ve Arnavutları potansiyel uyuşturucu satıcıları olarak görüyor. Bu kişiler şüpheli davranışta bulunmasa dahi polis, kimlik kontrolü ve üst araması yapabiliyor.

Araştırma sonucunda, kişinin kökenine göre muamelede bulunulmasının poliste bireysel değil aksine genel çalışma süreçlerinde yerleşmiş bir uygulama olduğu tespiti yapıldı.

Polisin bir vakaya giderken yaptığı risk değerlendirmesinde güney Avrupalıları "fevri", Rusları ise "şiddet yanlısı" olarak tanımladığı aktarıldı. Polisin özellikle genç erkekleri, sol siyasi görüşe sahip kişiler ile Arap ve Türk gençlerini "polise karşı düşman ve saygısız" olarak sınıflandırdığı bilgisi verildi.

Bu nedenle ortaya çıkan ayrımcılığın da bu gruptan kişilere karşı ilgisizlik, nezaketsizlik, katı muamele, hoşgörüsüzlük şeklinde dışarı yansıdığı kaydedildi. Ancak polisin benzer durumlarda bu profil dışındaki kişilere karşı daha ilgili ve saygılı davrandığı aktarıldı.

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