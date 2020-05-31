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İran'da COVİD-19 kaynaklı can kaybı 7 bin 797'ye yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 797'ye, toplam vaka sayısı 151 bin 466'ya yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ölü sayısı 7 bin 797
Toplam ölü sayısının 7 bin 797'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 516 artarak 151 bin 466 olduğunu kaydetti.
COVİD-19 hastalarından 2 bin 527'sinin durumunun ağır olduğunu belirten Cihanpur, 118 bin 848 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini bildirdi.
Cihanpur; İsfahan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Loristan, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinin yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığını kaydetti.
İran'da ilk COVİD-19 vakası 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmişti.
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