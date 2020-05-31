İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölü sayısı 7 bin 797

Toplam ölü sayısının 7 bin 797'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 516 artarak 151 bin 466 olduğunu kaydetti.

COVİD-19 hastalarından 2 bin 527'sinin durumunun ağır olduğunu belirten Cihanpur, 118 bin 848 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Cihanpur; İsfahan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Loristan, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinin yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığını kaydetti.

İran'da ilk COVİD-19 vakası 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmişti.