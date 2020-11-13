İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, bugün öğleden sonra Batı Azerbaycan'a bağlı sınır bölgesinde "devrim karşıtı silahlı unsurlar" olarak nitelendirilen bir grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 astsubay başçavuş ve 1 asker olmak üzere 3 sınır muhafızı hayatını kaybederken 2 sınır muhafızı da yaralandı.