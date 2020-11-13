Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 697 bin 544 COVID-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 212 artarak 64 bin 728'e yükseldi, şimdiye kadar 1162 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. COVID-19 tespit edilmesinin ardından iyileşenlerin sayısı ise 60 bin 790'a ulaştı.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 556 bin 606 COVID-19 testi yapıldı.

Ülkede, koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 385 artarak 49 bin 957'ye yükselirken, virüs nedeniyle 10 gündür ölüm bildirilmedi.

Gana'da şimdiye kadar salgından 320 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 1596 aktif vakanın tedavisi sürerken, COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 48 bin 96'e yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki vaka sayısı 3 bin 697'ye ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 122 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, koronavirüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 556'ya çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 387 oldu.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74'e yükselirken, virüse yakalanan 1816 kişi ise sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 1468'e çıktı.

COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 82'ye yükseldiği ülkede, tedavisi süren 74 vaka bulunurken, 1312 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Afrika genelinde vaka sayısı 1 milyon 947 bini aştı, virüs nedeniyle 46 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.