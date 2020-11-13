Dünya Bankası Gana, Liberya ve Sierra Leone Direktörü Pierre Laporte, yazılı açıklamasında, "130 milyon dolarlık söz konusu ek kredi, yoğun bakım üniteleri ve tedavi kapasitesini artırmak, hayat kurtarmak ve dayanıklı sistemler oluşturmak için onaylandı" ifadesini kullandı.

Kredinin, hükümetin COVID-19'un yeniden yayılmasını engelleme ve ülke ekonomisini canlandırmaya katkı yapacağı hatırlatıldı.

Afrika ülkesi Gana, koronavirüs ile mücadele kapsamında daha önce Dünya Bankasından 230 milyon dolar kredi almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 50 bin 18 vaka görüldü, 320 kişi ise virüs nedeniyle vefat etti.

