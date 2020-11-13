Haber Giriş: Kaynak: DHA
ABD’de 29 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
ABD’nin Minnesota eyaletinde etkili olan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu. 29 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
ABD'yi etkisi altına alan karşı yağışı birçok eyalette hayatı felç etti.
ABD’nin Minnesota eyaletindeki Monticello kasabası yakınlarında bulunan I-94 otoyolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 araç birbirine girdi. Meydana gelen zircirleme kazasında 9 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yararlılar hastaneye götürülürken, kaza nedeniyle çoğu TIR olmak üzere 10'a yakın aracın yanarak kül olduğu görüldü.
Kazanın ardından otoyol çift yönlü olarak saatlerce trafiğe kapatılırken, kazaya yoğun kar yağışının neden olduğu açıklandı.
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