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Dünya
AA 12.03.2025 19:32

İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarına hazırlık esnasında 5 kişi öldü, 220 kişi yaralandı

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamaları sürecinde yaşanan kazalarda, aralarında havai fişek ve maytap üreticilerinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 220 kişi yaralandı.

İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarına hazırlık esnasında 5 kişi öldü, 220 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü Babek Yektaperest konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yektaperest, 19 Şubat'ta başlayan hazırlık sürecinden 11 Mart'a kadar ülke genelindeki Çarşamba Suri kutlamaları hazırlıklarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 220 kişinin yaralandığını kaydetti.

Söz konusu sayılarda geçen yıla göre yüzde 47'lik bir düşüş yaşandığını söyleyen Yektaperest, en fazla yaralanmanın 59 kişiyle Tahran'da olduğunu belirtti.

Yektaperest, bu akşamki kutlamalar için ailelere uyarıda bulunarak çocuklarına dikkat etmelerini, patlayıcı madde satın almak ve kullanmaktan kaçınmalarını istedi.

İran'da yeni yıl (Nevruz) öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler; yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar ve öncesindeki hazırlıklarda yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da Nevruz 21 Mart'ta başlıyor.

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