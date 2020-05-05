Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bin 323 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Buna göre, ülkede son haftalarda düşüşe geçen vaka artış hızı birkaç gündür yeniden artış eğilimine girdi.

Ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 340'a çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 99 bin 970 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalananlardan 2 bin 685'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 80 bin 475 olduğunu belirtti.

Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan COVID-19 test sayısının 519 bin 543 olduğunu ifade etti.

