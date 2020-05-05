Haber Giriş: Kaynak: AA
Belçika'da can kaybı 8 bini aştı
[Fotoğraf: AFP]
Belçika'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı 50 bin 509'a, can kaybı 8 bin 16'ya ulaştı.
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 84 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 63 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 9 azalarak 646 olduğu bilgisi paylaşıldı.
COVID-19 görülen kişi sayısının 242 artarak 50 bin 509'a ulaştığı aktarılan açıklamada, 97 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 16'ya yükseldi. Bu kişilerin yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 12:25
Sıradaki Haber
İspanya'da 185 kişi daha hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz