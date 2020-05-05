Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'dan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçilerinin askeri operasyonlarının durması ve ateşkes sağlanması sonucunda, daha önce göç etmek zorunda kalan sivillerin evlerine dönüşü devam ediyor.

Ateşkesin ardından geçen sürede 44 bin civarı aileden oluşan 234 bin 600 bin sivil, İdlib ili ve kırsalı ile Halep kırsalındaki yerleşimlerine geri döndü.

Ancak patlamamış bomba kalıntılarıyla temas etme riski altındaki bu siviller, sivil toplum kuruluşlarının yardımlarına halen ihtiyaç duyuyor.

Öte yandan Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin karadan ilerlemesiyle evleri bu güçlerin kontrolündeki bölgelerde kalan siviller ise, tüm zorluklara rağmen Türkiye-Suriye sınır hattındaki kamplarda yaşamlarına devam etmeyi tercih ediyor.

Ateşkesin sürmesi halinde daha fazla sivilin evlerine dönmesini bekleniyor.