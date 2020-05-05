Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 10 bin 102 kişilik artış yaşandı.

Toplam vaka sayısının 155 bin 370'e ulaştığı ülkede, 95 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı bin 451'e çıktı.

İyileşen kişi sayısı ise bin 770 artarak 19 bin 865'i buldu.

Ülkede 200 binden fazla kişi müşahede altında tutuluyor.