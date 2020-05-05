İngiltere'nin Plymouth şehrinde yaşayan Jake Brown, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sürekli vakit geçirdiği evinde bazı değişiklikler yapmaya karar verdi.

Çalışmalara başlayan Brown, duvarlardan birinin dokusunun farklı olduğunu gördü.

Duvarda delik açan Brown, açtığı deliğin arkasında geniş ve boş bir alan olduğunu fark etti.

[Fotoğraf: DHA]

1900'lü yıllardan kalma boya kutuları buldu

Söz konusu yerin bir tünel olduğunu anlayan Brown, incelemeleri sırasında 1900'lerin başından kalma boya kutuları ve 1964 tarihli bir gazete buldu.

[Fotoğraf: DHA]

Bunun üzerine Brown, tarihçi arkadaşı Richard Fisher ile irtibata geçerek, yaşadıklarını anlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Richard ise bölgenin o zamanlar "Windridge Hill" adında bir yer olduğunu belirterek, evlerin kiler gibi yer altı alanları ile inşa edildiğini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Richard, bu gibi yerlerin daha sonra şarap mahzenlerine hatta mağara tipi banyolara dönüştürüldüğünü ifade etti.