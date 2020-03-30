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İran'da can kaybı 2 bin 757'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA ]
İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 kişi artarak, 2 bin 757'ye yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ölü sayısı 2 bin 757, vaka sayısı 41 bin
Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 757'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 186 artarak 41 bin 495'e ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 511'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 13 bin 911 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da koronavirüs vakası ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmişti.
Etiketler: son dakika koronavirüs iran iran'da koronavirüsSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 12:54
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