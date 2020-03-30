İranlı İşçiler Haber Ajansında (ILNA) yer alan habere göre, İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, ülkenin güneybatısındaki sağanak yağışın sel felaketine neden olduğunu söyledi.

Halidi, Fars, Huzistan ve Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Sözcü Halidi, Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentinde ise sel sularına kapılan bir kişinin kaybolduğunu kaydetti.

İran'ın güneydoğusunda geçen hafta etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde 14 kişi yaşamını yitirmiş, tarım alanları ve altyapı büyük zarar görmüştü.