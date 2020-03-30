Yerel basında yer alan haberlere göre, danışmanı Rivka Paluch'ta virüs tespit edilmesi nedeniyle Başbakan Netanyahu'ya bir kez daha COVID-19 testi yapılmasına karar verildi.

Testin ne zaman yapılacağı ve İsrail Başbakanı'nın karantinaya alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.

Tedbir amacıyla 15 Mart'ta Netanyahu ve yakın çevresine COVID-19 testi yapılmış, sonuçlar negatif çıkmıştı.

Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'ın dün yapılan COVID-19 testi pozitif çıkmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 vaka sayısı 4 bin 347'ye ulaşırken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.