Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Tahar'ın Hoca-i Gar ilçesine saldırdığını söyledi.

Saldırıda 14 güvenlik görevlisiyle bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Esir, takviye birliklerin ilçeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü k aydetti.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, militanların Zabul vilayetinin Argandab ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda da 6 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Taliban, henüz her iki saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.