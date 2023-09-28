Hafif Sağanak Yağışlı 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.09.2023 10:40

İran'da bir polisi öldüren mahkum idam edildi

İran'da bir polisi öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen kişinin cezası infaz edildi.

İran'da bir polisi öldüren mahkum idam edildi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Tahran Devrim ve Genel Savcısı Ali Salihi, polis memuru Abdulcebbar Mahtumnejad'ın öldürüldüğü olayla ilgili yargılanan kişinin idam edildiğini belirtti.

Salihi, kimliği açıklanmayan mahkumun başkent Tahran'da Temmuz 2021'de bir soygunun ardından yakalanarak karakola götürüldüğü sırada polislerden kaçtığını ve bu esnada polis memuru Mahtumnejad'ı bıçakla öldürdüğünü hatırlattı.

Daha sonra yakalanarak tutuklanan mahkuma, yargılandığı mahkeme tarafından idam cezası verildiğini aktaran Salihi, kararın Yargıtay tarafından onanması ve maktul polisin ailesinin de onayıyla idam hükmünün icra edildiğini kaydetti.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Karabağ'da işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Yunanistan ana muhalefetindeki lider değişimi SYRIZA'da "ölüm kalım" tartışması başlattı
11:11
Finlandiya ve Fransa, Kiev'e desteklerini yineledi
11:11
Rusya Enerji Bakanı, akaryakıt ihracat yasağının istikrar sağlanıncaya kadar süreceğini bildirdi
11:08
Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu TRT Haber'de
10:24
Fransa ambargosuna yerli motor yanıtı
11:04
Piknik tüpü içine gizlenmiş cep telefonu ele geçirildi
Yerli hibrit ayçiçeğinde hasat sürüyor
Yerli hibrit ayçiçeğinde hasat sürüyor
FOTO FOKUS
TRT'nin gurur gecesi: TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı
TRT'nin gurur gecesi: TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ