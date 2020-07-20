Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da bir günde 217 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
İran'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 artarak 14 bin 405'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında son 24 saatte 217 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 414 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.
Lari, böylece COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 14 bin 405'e, vaka sayısının da 276 bin 202'ye çıktığını aktardı.
Hastalardan 3 bin 583'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 240 bin 87 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.
Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 175 bin 217 olduğu bilgisini paylaştı.
Etiketler: İran'da koronavirüs koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:04
Son Haberler
- 13:06
- 13:12
- 12:59
- 12:56
- 12:46
Sıradaki Haber
Tahran'da beş katlı iş merkezinde yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz