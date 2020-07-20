Haber Giriş: Kaynak: AA
Tahran'da beş katlı iş merkezinde yangın çıktı
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı.
Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkentin Niyaveran Caddesi'nde yer alan 5 katlı bir iş merkezinde yangın çıktığını söyledi.
Yangının kontrol altına alındığını aktaran Meleki, iş merkezinden kurtarılan 11 kişiden 4'ünün dumandan etkilendiğini ifade etti.
Yangının çıkış nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı.
Etiketler: iran'da yangın tahran'da yangınSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:30
Sıradaki Haber
Endonezya Müslüman Gazeteciler Birliğinden Ayasofya tebriği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz