İtalya’nın güneyinde, bulunduğu adayla aynı isme sahip Stromboli Yanardağı’nda dün patlama meydana geldi.

"Akdeniz'in Deniz Feneri" olarak da bilinen Stromboli Yanardağı’ndaki patlamanın sadece krateri etkilediği; can kaybının olmadığı bildirildi.