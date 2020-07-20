Haber Giriş: Kaynak: DHA
İtalya'da Stromboli Yanardağı'nda patlama
İtalya’nın güneyinde bulunan Stromboli Yanardağı’nda patlama meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.
İtalya’nın güneyinde, bulunduğu adayla aynı isme sahip Stromboli Yanardağı’nda dün patlama meydana geldi.
"Akdeniz'in Deniz Feneri" olarak da bilinen Stromboli Yanardağı’ndaki patlamanın sadece krateri etkilediği; can kaybının olmadığı bildirildi.
Etiketler: yanardağ patlaması stromboli yanardağıSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:24
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