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Afganistan'da Taliban saldırısında 8 güvenlik görevlisi öldü
[Fotoğraf: AA]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlediği silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz merkezindeki Şinvariha ve Rustai Kazak bölgesindeki polis karakollarına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Muradi, saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan talibanSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:57
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