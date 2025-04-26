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Dünya
AA 26.04.2025 12:57

İran'da Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama: 195 yaralı

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda henüz nedeni bilinmeyen şiddetli patlama sonucunda 195 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran'da Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama: 195 yaralı
[Fotograf: DHA]

İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan Acil Durum Kurumu Sözcüsü Hüseyin Kasımi, Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısının 195'e çıktığını açıkladı.

Muhtemel can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Olayın, limandaki bazı konteynerlerin patlaması nedeniyle meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre, 47 kişinin yaralandığı, daha sonra yaralı sayısının 80'e çıktığı açıklanmıştı.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı belirtilmişti. 

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