İran medyasına göre, Hicri takvime göre Muharrem ayının 10'uncu gününde şehid edilen Hz. Hüseyin'in yasını tutmak için İran'ın çeşitli kentlerinde eş zamanlı anma törenleri gerçekleştirildi.

Tahran'daki törenlerin en büyüklerinden biri, kentin güneyindeki Şehrirey ilçesinde düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Tören COVID-19 tedbirleri kapsamında açık alanda ve sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirilirken alanı, "Ya Hüseyin" feryatları ile mersiyeler (ilahiler) okuyarak, ellerini göğsüne (sine zeni) ve sırtlarına zincir vuran binlerce kişi doldurdu.

[Fotoğraf: AA]

Muharrem törenleri Hz. Hüseyin'in Kerbela'da kıldığı son namaz olarak bilinen öğle namazının kılınmasıyla sona erdi.

Ülkede Muharrem ayı yaklaşırken Aşura etkinliklerinin düzenlenme konusu COVID-19 salgını nedeniyle tartışmalara neden olmuş, muhafazakarlar, her şeye rağmen söz konusu etkinliklerin yapılması konusunda ısrar ederken, Sağlık Bakanlığı, etkinliklerin açık veya çatısı yüksek alan ve binalarda yapılması gibi bir dizi tedbirin alınması gerektiğini duyurmuştu.