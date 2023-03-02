Tatbikata ilişkin ülke medyasına bilgi veren Tahran Krizi Önleme ve Yönetme Kurumu Başkanı Ali Nasıri, tatbikatla Tahran'da olası bir depreme hazırlık seviyesini iyileştirme ve koordine etmenin amaçlandığını söyledi.

Tahran'da çok sayıda fay hattının bulunması nedeniyle büyük depremler olabileceğine işaret eden Nasiri, "İnşallah bu deprem asla olmaz ama bu muhtemel duruma hazırlıklı olmalıyız çünkü çeşitli fayların üzerindeki Tahran'da richter ölçeğine göre altının üzerindeki depremler olabilir." dedi.

Tatbikatta muhtemel bir deprem sonrasında havadan yardım ve kurtarma faaliyetlerinin hazırlık seviyesinin ölçüldüğünü aktaran Nasıri, "Tatbikata, Ordu, Devrim Muhafızları Ordusu, Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Teşkilatı başta olmak üzere 27 askeri, sivil ve yardım ve hizmet kuruluşları katılıyor." ifadelerini kullandı.

Nasıri, tatbikatta çok sayıda helikopter, uçak ve insansız hava araçlarının kullanıldığını belirtti.

Tahran Kent Konseyi Başkanı Mehdi Çamran, 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Tahran'da meydana gelebilecek bir depremin Türkiye ve Suriye'de yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler gibi "yüzyılın felaketi" olabileceğini belirterek, "Yıl boyunca deprem yaşayan başka ülkeler de var fakat binalarını düzgün yaptıkları için bu tür olaylara tanık olmuyorlar. Dayanıklı binalar yapmazsak nasıl bir felakete tanık olacağımız belli olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Nasıri, 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada, tatbikatın Tahran'ın kuzeyindeki fayda Richter ölçeğine göre​​​​​​​ 7 büyüklüğünde meydana gelen varsayımsal bir deprem senaryosuna dayanılarak tasarlandığını ifade etmişti.