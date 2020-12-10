Ülkede son 24 saatte 10 bin 403 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 83 bin 23'e çıktı.

COVID-19'a yakalananlardan 5 bin 68'inin durumu ağır.

Şu ana kadar iyileşenlerin sayısı ise 778 bin 160.

Ülke genelinde, salgın risk durumlarına göre 34 ilçe kırmızı, 260 ilçe turuncu, 154 ilçe ise sarı bölge olarak belirlendi.