İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 7 bin 723 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1282'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 739 bin 875’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 200 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 76 bin 633 olduğu ifade edildi.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 396'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 210 bin 851’ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 17 milyon 882 bin 461 oldu.

İran'da toplam 2 milyon 108 bin 721 doz aşı yapıldı

Açıklamada vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.1 milyon 756 bin 95 kişiye aşının ilk dozunun, 352 bin 626 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 108 bin 721 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan risk gruplarına göre ülke genelinde 3 şehrin "kırmızı", 262'sinin "turuncu", 183'ünün "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarıldı. Kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.