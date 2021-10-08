İran genelinde okullarda yüz yüze eğitime hazırlık amacıyla öğrencilere Çin'in Sinopharm aşısı uygulanmaya başladı.

Bu kapsamda başkent Tahran'da 100 okulda aşılama merkezleri kuruldu. Diğer merkezlerle birlikte başkentteki 12-18 yaş arası 1 milyon 86 bin öğrencinin aşılanması hedefleniyor.

Ülkede toplam 62 milyon 183 bin 170 doz aşı yapıldı

Öğrencilere yönelik aşılamada sadece Sinopharm aşısı yapılıyor, başka seçenek sunulmuyor.

İran'da COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 185 artarak 122 bin 197'ye yükselmişti. Ayrıca 9 bin 897 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 5 milyon 683 bin 980'e yükselmişti.

İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 62 milyon 183 bin 170 doz aşı uygulandı.