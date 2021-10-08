Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 12-18 yaş arası öğrencilerin aşılama süreci başladı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
İran COVID-19'a karşı aşılama sürecine 12-18 yaşlarındaki öğrencileri de dahil ett
İran genelinde okullarda yüz yüze eğitime hazırlık amacıyla öğrencilere Çin'in Sinopharm aşısı uygulanmaya başladı.
Bu kapsamda başkent Tahran'da 100 okulda aşılama merkezleri kuruldu. Diğer merkezlerle birlikte başkentteki 12-18 yaş arası 1 milyon 86 bin öğrencinin aşılanması hedefleniyor.
Ülkede toplam 62 milyon 183 bin 170 doz aşı yapıldı
Öğrencilere yönelik aşılamada sadece Sinopharm aşısı yapılıyor, başka seçenek sunulmuyor.
İran'da COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 185 artarak 122 bin 197'ye yükselmişti. Ayrıca 9 bin 897 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 5 milyon 683 bin 980'e yükselmişti.
İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 62 milyon 183 bin 170 doz aşı uygulandı.
Etiketler: İran Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
Sıradaki Haber
ABD'de son 1 günde 2 bin 390 can kaybı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz