İran’ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre Huzistan Valisi Sadık Haliliyan, gazetecilere konuya dair açıklamada bulundu.

Vali Haliliyan, iş merkezinin yapımı devam ederken çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 29’a yükseldiğini, şu ana kadar çıkarılan 3 cesedin kimliğinin henüz tespit edilemediğini belirtti.

Çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarının son durumuna ilişkin Haliliyan, son kişi çıkarılana kadar çalışmaların devam edeceğini söyledi.

İran'da genel yas ilan edildi

Öte yandan İran hükümeti, Abadan’daki bina çökmesi olayı nedeniyle bugün için yas ilan etti. Ülkede, yas süresince eğlence ve kutlamalara ara veriliyor, televizyonlarda eğlence programları yayınlanmıyor.

Ne olmuştu?

Abadan'da yapımı süren 10 katlı Metropol İş Merkezi 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki iki belediye başkanı dahil 13 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Huzistan Kızılay Teşkilatı Başkanı Vahid Şabani, yoğun şekilde devam eden arama-kurtarma çalışmaları kapsamında 48 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, dün yaptığı açıklamada, ölü sayısının 28’e çıktığı, yaralı sayısının da 37 olduğu bilgisini vermişti.