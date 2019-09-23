Dünya
'İran’a karşı askeri girişimlerde ABD’nin yanındayız'23 Eylül 2019 Pazartesi 08:19 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 08:36
İngiltere Başbakanı Johnson, İran'a karşı ABD liderliğinde başlatılacak askeri girişimlerde yer alabileceklerini söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırıların sorumlusunun İran olduğunu ve bu ülkeye karşı ABD liderliğinde başlatılacak askeri girişimlerde yer alabileceklerini söyledi.
Kaynak: The Associated Press
Etiketler: Saudi Aramco iran boris johnson