Dünya
Pompeo'dan dünyaya, Çin'in Uygur Türklerine baskısına karşı durma çağrısı23 Eylül 2019 Pazartesi 06:17 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 06:59
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm ülkelere, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikasına karşı durma çağrısı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, New York'ta Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda, terörle mücadelede birlikte çalışmayı devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.
Tüm ülkelere, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına karşı durma çağrısı yapan Pompeo, şunları söyledi:
"Çin'in Sincan'daki baskı kampanyasının terörizmle ilgili olmadığını söylemekte yarar var. Bu, Çin'in kendi vatandaşlarının Müslümanlık inancını ve kültürünü silme girişimiyle ilgili."
Kaynak: AA
Etiketler: uygur türkleri mike pompeo çin