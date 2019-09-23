ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Teksas'ta düzenlenen bir etkinlikte görüştü.

ABD'deki Hindistanlı toplumun, bu ülkeye birçok yönden katkı sağladığını vurgulayan Trump, "Hindistan ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar güçlü" ifadesini kullandı.

"Beyaz Saray'da Hindistan'ın gerçek dostu"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Trump hakkında, "Beyaz Saray'da Hindistan'ın gerçek dostu" dedi.

İki liderin Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında New York'ta da bir araya gelmeleri öngörülüyor.

Kaynak: AA