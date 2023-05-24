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Dünya
AA 24.05.2023 01:13

İran: Yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttik

İran, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan bir grubu çökerttiğini ve tüm üyelerini tutukladığını duyurdu.

İran: Yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttik

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, İran İstihbarat Bakanlığına dayandırdığı haberinde, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan bir grubun çökertildiğini aktardı.

Grubun, yurt içi ve dışındaki İranlıların bilgilerine erişim sağlamak isteyen düşman istihbarat servisinin "büyük bir projesinin" parçası olduğu öne sürülen haberde, grubun, İranlı yetkililere ve ülkenin hassas kurumlarındaki önemli verilere erişimi bulunanlara odaklandığı, onlar hakkındaki bilgileri edinmek için devlet kurumlarındaki kişilerle de irtibat kurduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu ağın elebaşları başta olmak üzere tüm üyelerinin yargı makamlarının emriyle tutuklandığı kaydedildi.

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