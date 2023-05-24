Parçalı Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.05.2023 00:45

Fransa'da kısa mesafe iç uçuş seferleri yasaklandı

Fransa'da 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferlerine yasak getirildi.

Fransa'da kısa mesafe iç uçuş seferleri yasaklandı
[Fotograf: Reuters]

Fransa'da Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ülkede trenle alternatifi bulunan 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferleri yasaklandı.

Söz konusu yasak 3 yıl boyunca geçerli olacak.

Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararla Nantes, Bordo, Lyon ve Paris-Orly arasındaki uçuş seferlerine yasak getirildiğini belirtti.

Sera gazı salımını azaltma politikası

Beaune, bu kararın sera gazı salımını azaltma politikası için temel adım oluşturduğuna değindi.

Fransız Bakan, bu adımın dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek, bunun, hükümetin, daha az sera gazı salan ulaşım türlerine teşvik etme politikasıyla örtüştüğünü vurguladı.

ETİKETLER
Fransa Sera Gazı
Sıradaki Haber
İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:12
Belçika'da Yeşil Sol Parti müşahitleri diğer sandık müşahitlerine saldırdı
01:19
Maltepe'de otomobil belediye işçilerine çarptı: 4 ölü
01:15
İran: Yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttik
00:39
İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi
00:37
New York metrosunda saldırıya uğrayan Türk vatandaşının yürüme şansı çok az
00:49
BM: Sudan'da çatışma sonlanmazsa bölgesel etkileri olabilir
Erciş’te 3 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Erciş’te 3 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca
ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ