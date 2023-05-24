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Dünya
AA 24.05.2023 00:35

New York metrosunda saldırıya uğrayan Türk vatandaşının yürüme şansı çok az

New York metrosunda saldırıya uğrayan Türk vatandaşı Emine Yılmaz'ın, ciddi şekilde yaralandığı ve yürüme şansının çok az olduğu bilgisi paylaşıldı.

New York metrosunda saldırıya uğrayan Türk vatandaşının yürüme şansı çok az
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

New York polisinin raporuna göre Türk vatandaşı Emine Yılmaz'ın, pazar günü Manhattan'da bir tren istasyonunda, adının Kamal Samrade olduğu öğrenilen kişi tarafından metro aracına doğru itildiği belirtildi.

Olayda, 35 yaşındaki kadının boynundan ve omuriliğinden ciddi şekilde darbe aldığı aktarıldı.

Güvenlik kameraları tarafından, olayın yaşandığı Lexington Caddesi, 63. Sokak civarında elinde kahve ile yürürken tespit edilen Samrade, polis tarafından gözaltına alındı.

"İyileşme süreci çok uzun ve ekonomik olarak zorlu olacak"

Yılmaz'ın iş arkadaşı Shiv Patel de işe gittiği esnada saldırıya uğrayan Türk vatandaşının hastanede tedavisinin devam ettiğini söylerken, boynundan aşağısını hareket ettirmesi ihtimalinin çok düşük olduğu bilgisini paylaştı.

"Gofoundme" sitesinde, hastane masrafları için bir yardım kampanyası başlatan Patel, Emine Yılmaz'ın, doktorların söz konusu tespitine rağmen bir gün sonra kollarını hareket ettirmeyi başardığını fakat iyileşme sürecinin çok uzun ve ekonomik olarak zorlu olacağını ifade etti.

10 bin doların üzerinde bağış toplandı

"Hiç kimse özellikle de sadece kendi geçimini sağlamaya çalışırken böylesine korkunç bir trajediyle yüzleşmek zorunda kalmamalı." diyen Patel'in başlattığı 200 bin dolarlık yardım kampanyasına şu ana kadar Türk vatandaşları ve Amerikalılar tarafından 10 bin doların üzerinde bağış toplandı.

New York Polis Departmanı (NYPD) verilerine göre, 2022'de New York'ta, metro raylarına itilen 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti, bir kişi de ölümden döndü.

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