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Dünya
AA 24.05.2023 00:20

İklim aktivistleri Cenevre Havalimanı'nda özel jetleri protesto etti

İklim aktivistleri, özel jetleri protesto amacıyla Cenevre Havalimanı'nda eylem gerçekleştirdi.

İklim aktivistleri Cenevre Havalimanı'nda özel jetleri protesto etti
[Fotograf: AFP]

İklim aktivistleri, Avrupa'nın en büyük özel jet fuarı olan Avrupa İş Havacılık Kongresi ve Sergisi kapsamında özel jetlerin sergilenmesini Cenevre Havalimanı'nda protesto etti.

Eylem sırasında güvenlik nedeniyle hava trafiği bir süre askıya alındı.

80 kişi gözaltına alındı

Onlarca iklim aktivisti, iklim değişikliğine de dikkati çekmek için havalimanı apronuna girerek kendilerini özel uçaklara zincirledi.

Cenevre polisi, bazıları özel jetlere bağlı olan aktivistleri uzaklaştırmak için hızla müdahale ederken, 80 kişi gözaltına alındı.

İklim aktivistlerinden İtalya Senatosu önünde eylem
İklim aktivistlerinden İtalya Senatosu önünde eylem

17 ülkeden gelen çevreciler bu eyleme katıldı

Üzerinde "özel uçakları yasaklayın" yazılı sarı yelekler giyen eylemcilerin bazılarının "özel jetler gezegenimizi öldürüyor" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Çevre örgütü Greenpeace'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 17 ülkeden gelen çevrecilerin bu eyleme katıldığı belirtildi.

Paylaşımda, hükümetlerin iklim krizine karşı acil önlem alması ve özel jetleri yasaklaması gerektiği belirtildi.

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