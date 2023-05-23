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Dünya
AA 23.05.2023 23:15

Almanya'dan Ukrayna'ya AB üyeliği konusunda destek verdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupalı bir Ukrayna'nın geleceği için mücadele etme çağrısında bulunarak Ukrayna'ya Avrupa Birliği üyeliği konusunda destek verdi.

Almanya'dan Ukrayna'ya AB üyeliği konusunda destek verdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) kuruluşunun 160. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kıtamızın tarihinde (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in emperyalist hayalleriyle yarattığı bu acı dolu dönem, özgür Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılmasıyla sona erecektir." dedi.

Ukrayna ulusunu ve onların özgürlüklerini savunma mücadelesini desteklemeye devam edeceklerini belirten Scholz,Rusya, bu savaşı kazanmamalı ve kazanamayacak da." diye konuştu.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan önceki yıllarda partisi SPD'nin çok eleştirilen Rusya politikasına ise değinmedi.

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Rusya'ya yakınlığı nedeniyle SPD'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine davet edilmediği öğrenildi.

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Almanya Ukrayna Avrupa Birliği Olaf Scholz
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