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Dünya
AA 23.05.2023 23:05

Pakistan ve Azerbaycan savunma ve güvenlik alanında iş birliğini görüştü

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, savunma ve güvenlik alanında iş birliğini ele aldı.

Pakistan ve Azerbaycan savunma ve güvenlik alanında iş birliğini görüştü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan’a gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Ravalpindi’de Munir ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasında askeri ve profesyonel alanlarda karşılıklı iş birliğinin artırılması, savunma ve güvenlik alanında iş birliği ele alındı.

Pakistan’da Genelkurmay Başkanı, prensipte silahlı kuvvetlerin en yüksek rütbeli subayı durumunda bulunuyor.

Genelkurmay Başkanlığı, başlıca askeri danışma organı görevini yürütüyor ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ediyor, muharip kuvvetler üzerinde operasyonel yetkisi bulunmuyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinde, ordunun kuvvet komutanlıklarını komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip olan kişi Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanı, "Pakistan ordusunun başındaki isim" olarak biliniyor.

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