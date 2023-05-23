İklim aktivistlerinden İtalya Senatosu önünde eylem

Son dönemde İtalya'da başta başkent Roma'daki tarihi çeşmeler olmak üzere farklı yerlerde tepki çeken eylemler gerçekleştiren "Son Nesil (Ultima Generazione)" isimli iklim aktivisti grubun üyeleri, bu kez de İtalyan Parlamentosunun üst kanadı Senato binası Madama Sarayı önünde eylem yaptı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, 11 kişilik aktivist grubun eyleminde, Senato binası önüne gelen 2 genç kız kıyafetlerini çıkartarak üzerlerine çamurlu su döktü, birkaç genç de yangın tüplerini Senato binasına sıktı.

Üzerlerine çamurlu su dökerek, Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta meydana gelen, 14 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketine atıfta bulunan protestocular, "Emilia Romagna'daki çamurlar buraya da gelecek." şeklinde slogan attı.

Eylemcilerin açtıkları pankartta da "Bu çamur, Senatodaki politikaların sonucunu yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Aktivistlerin eylemi, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdirildi.

İtalya'daki eylemler artmış durumda

Bu arada iklim aktivistlerinin son dönemde İtalya'daki eylemleri artmış durumda.

Aktivistler, 21 Mayıs'ta Roma'daki dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi'ni hedef alırken, birkaç hafta önce yine başkentte tarihi Dört Nehir Çeşmesi'ne, nisanda da İspanyol Merdivenleri önündeki 17. yüzyıldan kalma Barcaccia Çeşmesi'ne kömür bazlı siyah renkli sıvı dökerek protesto eylemi gerçekleştirmişti.

İklim aktivistleri, martta da Floransa Belediyesi olarak kullanılan tarihi Vecchio Sarayı ile Milano'daki Vittorio Emanuele 2 Anıtı'na turuncu boyalı saldırı gerçekleştirmiş, iki eylem de pek çok kişinin tepkisini çekmişti.

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, son dönemde kültür varlıklarına yönelik iklim aktivistlerinin artan eylemleri nedeniyle 11 Nisan'da kültürel mirasa zarar verici protestolara para cezası getiren yeni bir yasa tasarısı kabul ederek onaylanması için parlamentoya göndermişti.