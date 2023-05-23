Japonya: Çin dünya standartlarında ordu kurma planını hızlandırabilir

Japon hükümetine ait 2023 yılı savunma raporunun taslağında, ulusal savunma aleyhine olarak gözlemlenen faaliyetlere yer verildi.

Buna göre Japonya, Rusya ve Çin'in, ülke karasuları etrafında artan askeri faaliyetlerine yönelik büyük endişeler taşıdığı aktardı.

Son 4 yıldır Rusya ve Çin'in bombardıman uçaklarının, Japonya yakınlarında yaptığı ortak uçuşların anımsatıldığı raporda, askeri faaliyetlerin "açıkça bir güç gösterisi niyeti taşıdığı" kaydedildi.

Şi'nin 2017 ve 2022 mesajları

"Şimdiye kadarki en büyük stratejik meydan okuma" nitelendirmesi yapılan Çin'in 2035'e kadar 1500 nükleer savaş başlığına sahip olabileceği, siber uzay ve elektromanyetik savaş dahil yeni alanlarda hakimiyet aramaya odaklanabileceği belirtildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 2017'de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Ulusal Kongresi'nde "21. yüzyılın ortalarına kadar dünya standartlarında bir ordu" kurma sözü verdiği anımsatıldı.

Şi'nin, ekim 2022'deki ÇKP kongresindeki açılış konuşmasında ise ordunun hızlı bir şekilde dünya standartlarına yükseltilmesi çağrısı yaptığına dikkati çekildi.

Rapor taslağında, bu çağrı doğrultusunda, Çin'in "21. yüzyılın ortalarına kadar dünya standartlarında bir ordu inşa etme planını hızlandırabileceği" ileri sürüldü.

Hükümetin yıllık savunma raporu, Başbakan Kişida Fumio kabinesinin onayı sonrası temmuzda resmen kamuoyuna duyurulacak.