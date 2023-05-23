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Dünya
AA 23.05.2023 18:18

AB şirketlerin bilgilerine erişimini kolaylaştıracak

Avrupa Birliği şirketler ve yatırım ürünleri hakkında mali ve sürdürülebilirlikle ilgili bilgilere ulaşılabilecek tek bir erişim noktası kurmaya hazırlanıyor.

AB şirketlerin bilgilerine erişimini kolaylaştıracak
[Fotograf: AFP]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, yatırımcıların kurumsal bilgilere kolay erişim sağlayacak "Avrupa Tek Erişim Noktası" kurulmasını içeren düzenlemelerde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Buna göre, sermaye piyasaları birliği eylem planı kapsamında, Avrupa Tek Erişim Noktası (ESAP) oluşturulacak.

Bu platform, sürdürülebilir ve finansal geleceği parlak yatırım ürünleri ile şirketleri bulmayı ve karşılaştırmayı kolaylaştıracak.

Böylece, Avrupalı işletmelerin yatırımcılar için cazip hale gelmesi sağlanacak.

Yeni platform, 2027 yazından itibaren aşamalı biçimde kullanıma sunulacak.

Söz konusu düzenleme AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

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