AB şirketlerin bilgilerine erişimini kolaylaştıracak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, yatırımcıların kurumsal bilgilere kolay erişim sağlayacak "Avrupa Tek Erişim Noktası" kurulmasını içeren düzenlemelerde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Buna göre, sermaye piyasaları birliği eylem planı kapsamında, Avrupa Tek Erişim Noktası (ESAP) oluşturulacak.

Bu platform, sürdürülebilir ve finansal geleceği parlak yatırım ürünleri ile şirketleri bulmayı ve karşılaştırmayı kolaylaştıracak.

Böylece, Avrupalı işletmelerin yatırımcılar için cazip hale gelmesi sağlanacak.

Yeni platform, 2027 yazından itibaren aşamalı biçimde kullanıma sunulacak.

Söz konusu düzenleme AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.