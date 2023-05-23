Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.05.2023 17:38

Rusya: Belgorod'a giren Ukrayna sabotaj grubu yenilgiye uğratıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkesinin Belgorod bölgesine giren Ukrayna sabotaj grubunun yenilgiye uğratıldığını duyurdu.

Rusya: Belgorod'a giren Ukrayna sabotaj grubu yenilgiye uğratıldı

Bakanlık Sözcüsü Konaşenkov, başkent Moskova'da, Ukrayna sabotaj grubunun Rusya'nın Belgorod bölgesine girmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Donetsk bölgesindeki Bahmut (Artyomovsk) kentinin Rus ordusunca ele geçirildiğine dikkati çeken Konaşenkov, "Kiev rejimi, Artyomovsk şehrinde yenilgiye uğradıktan sonra sivil halka karşı terör eylemleri uygulamaya başladı." dedi.

Ukrayna'ya ait "milliyetçi oluşum" birliklerinin, Rusya Federasyonu'nun topraklarına girdiğini belirten Konaşenkov, bunlara karşı operasyon düzenlendiğini aktardı.

Konaşenkov, "Terörle mücadele operasyonu esnasında hava ve topçu saldırıları, Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı Devlet Sınırını Koruma birimlerinin eylemleri ile milliyetçi oluşumlar engellendi ve yenilgiye uğratıldı. Milliyetçilerin kalıntıları, Ukrayna topraklarına itildi ve tamamen yok edilene kadar saldırılara devam edildi. 70'ten fazla Ukraynalı terörist, 4 zırhlı araç ile 5 kamyonet imha edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun, dün Rusya sınırlarına girdiğini ve bunlara karşı operasyon yürütüldüğünü bildirmişti.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
NATO: Ukrayna'ya yardım etmemiz bizi çatışmanın tarafı yapmaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:34
Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1 milyon 600 bini aştı
18:25
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:22
Kılıçdaroğlu: Kim teröre destek veriyorsa Allah bin belasını versin
18:24
AB şirketlerin bilgilerine erişimini kolaylaştıracak
18:02
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
18:03
Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: O anlar kamerada
Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıya kapılarak kayboldu
Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıya kapılarak kayboldu
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ